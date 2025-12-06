Marché de Noël

Sous la halle ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Plus de 20 exposants chaque jour sous la halle d’Arreau !

Marché de 14h à 22h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Le samedi 6/12 à 18h00 boum des enfants et à 18h30 assiette d’huitre charcuterie et vin blanc

Le samedi soir à 21h feu d’artifice tiré du Calvaire.

Buvette et restauration sur place tout le week-end

.

Sous la halle ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

More than 20 exhibitors every day in the Arreau market hall!

Market from 2pm to 10pm on Saturday and 10am to 6pm on Sunday

Saturday 6/12 at 6pm: children’s party and at 6:30pm: plate of oysters charcuterie and white wine

Saturday evening at 9pm: fireworks from the Calvaire.

Refreshment bar and on-site catering all weekend

L’événement Marché de Noël Arreau a été mis à jour le 2025-11-27 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65