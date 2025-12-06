Marché de Noël Sous la halle Arreau
Marché de Noël Sous la halle Arreau samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Sous la halle ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Plus de 20 exposants chaque jour sous la halle d’Arreau !
Marché de 14h à 22h le samedi et de 10h à 18h le dimanche
Le samedi 6/12 à 18h00 boum des enfants et à 18h30 assiette d’huitre charcuterie et vin blanc
Le samedi soir à 21h feu d’artifice tiré du Calvaire.
Buvette et restauration sur place tout le week-end
Sous la halle ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
More than 20 exhibitors every day in the Arreau market hall!
Market from 2pm to 10pm on Saturday and 10am to 6pm on Sunday
Saturday 6/12 at 6pm: children’s party and at 6:30pm: plate of oysters charcuterie and white wine
Saturday evening at 9pm: fireworks from the Calvaire.
Refreshment bar and on-site catering all weekend
