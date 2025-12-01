Marché de Noël Place du Val d’Azun Arrens-Marsous
En cette fin 2025, l’Association Balaï’Tous Ensemble vous invite aux 2 marchés de Noël
– le samedi 20 décembre de 14 h à 18 h sur la place du Val d’Azun
– le dimanche 28 décembre de 14 h à 18 h à la salle des fêtes.
Marché de créateurs et de producteurs. Photos avec le Père-Noël. Animation musicale.
Vin chaud, crêpes, nombreux artisans.
English :
As 2025 draws to a close, the Balaï’Tous Ensemble Association invites you to 2 Christmas markets:
– saturday, December 20, from 2 to 6 p.m. in the Place du Val d’Azun
– sunday, December 28, from 2 pm to 6 pm at the Salle des Fêtes.
Designer and producer market. Photos with Santa Claus. Musical entertainment.
Mulled wine, crêpes, many craftsmen.
