Marché de Noël

Place du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

En cette fin 2025, l’Association Balaï’Tous Ensemble vous invite aux 2 marchés de Noël

– le samedi 20 décembre de 14 h à 18 h sur la place du Val d’Azun

– le dimanche 28 décembre de 14 h à 18 h à la salle des fêtes.

Marché de créateurs et de producteurs. Photos avec le Père-Noël. Animation musicale.

Vin chaud, crêpes, nombreux artisans.

Place du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

As 2025 draws to a close, the Balaï’Tous Ensemble Association invites you to 2 Christmas markets:

– saturday, December 20, from 2 to 6 p.m. in the Place du Val d’Azun

– sunday, December 28, from 2 pm to 6 pm at the Salle des Fêtes.

Designer and producer market. Photos with Santa Claus. Musical entertainment.

Mulled wine, crêpes, many craftsmen.

