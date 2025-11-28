Marché de Noël « Art & Gastronomie » Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay
Marché de Noël « Art & Gastronomie »
Salle Jeanne d’Arc 13 Avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
2025-11-28
Venez participer à l’édition 2025 du Marché de Noël « Art & Gastronomie » où vous attendent plus de nombreux exposants pour le plaisir des yeux et des papilles.
Salle Jeanne d’Arc 13 Avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lepuyenvelay@soroptimist.fr
English :
Come and take part in the 2025 edition of the « Art & Gastronomy » Christmas Market, where a host of exhibitors await you to delight your eyes and taste buds.
German :
Nehmen Sie an der Ausgabe 2025 des Weihnachtsmarkts « Kunst & Gastronomie » teil, auf dem Sie mehr als zahlreiche Aussteller erwarten, die Ihre Augen und Ihren Gaumen erfreuen werden.
Italiano :
Venite a partecipare all’edizione 2025 del Mercatino di Natale « Arte & Gastronomia », dove una serie di espositori vi aspetta per deliziare i vostri occhi e le vostre papille gustative.
Espanol :
Participe en la 2025 edición del Mercado de Navidad « Arte y Gastronomía », donde le esperan numerosos expositores para deleitar su vista y su paladar.
