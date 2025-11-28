Marché de Noël « Art & Gastronomie » Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay

Marché de Noël « Art & Gastronomie » Salle Jeanne d'Arc Le Puy-en-Velay vendredi 28 novembre 2025.

Salle Jeanne d’Arc 13 Avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

Venez participer à l’édition 2025 du Marché de Noël « Art & Gastronomie » où vous attendent plus de nombreux exposants pour le plaisir des yeux et des papilles.

Salle Jeanne d’Arc 13 Avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lepuyenvelay@soroptimist.fr

English :

Come and take part in the 2025 edition of the « Art & Gastronomy » Christmas Market, where a host of exhibitors await you to delight your eyes and taste buds.

German :

Nehmen Sie an der Ausgabe 2025 des Weihnachtsmarkts « Kunst & Gastronomie » teil, auf dem Sie mehr als zahlreiche Aussteller erwarten, die Ihre Augen und Ihren Gaumen erfreuen werden.

Italiano :

Venite a partecipare all’edizione 2025 del Mercatino di Natale « Arte & Gastronomia », dove una serie di espositori vi aspetta per deliziare i vostri occhi e le vostre papille gustative.

Espanol :

Participe en la 2025 edición del Mercado de Navidad « Arte y Gastronomía », donde le esperan numerosos expositores para deleitar su vista y su paladar.

L’événement Marché de Noël « Art & Gastronomie » Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay