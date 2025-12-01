Marché de Noël Artis A Foyer des Jeunes Travailleurs Artis A Saint-Dié-des-Vosges

Marché de Noël Artis A

Foyer des Jeunes Travailleurs Artis A 36 Avenue Ernest Colin Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-12-15 14:00:00

fin : 2025-12-19 17:00:00

Date(s) :

2025-12-15 2025-12-20

Ce marché de Noël ouvert à tous permettra aux visiteurs de découvrir les réalisations des membres d’Artis A.Tout public

Foyer des Jeunes Travailleurs Artis A 36 Avenue Ernest Colin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 86 85 46 79 artis.a.asso@hotmail.com

English :

This Christmas market, open to all, will enable visitors to discover the creations of Artis A members.

