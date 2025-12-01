Marché de Noël Artis A Foyer des Jeunes Travailleurs Artis A Saint-Dié-des-Vosges
Marché de Noël Artis A Foyer des Jeunes Travailleurs Artis A Saint-Dié-des-Vosges lundi 15 décembre 2025.
Marché de Noël Artis A
Foyer des Jeunes Travailleurs Artis A 36 Avenue Ernest Colin Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2025-12-15 14:00:00
fin : 2025-12-19 17:00:00
Date(s) :
2025-12-15 2025-12-20
Ce marché de Noël ouvert à tous permettra aux visiteurs de découvrir les réalisations des membres d’Artis A.Tout public
0 .
Foyer des Jeunes Travailleurs Artis A 36 Avenue Ernest Colin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 86 85 46 79 artis.a.asso@hotmail.com
English :
This Christmas market, open to all, will enable visitors to discover the creations of Artis A members.
L’événement Marché de Noël Artis A Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-12-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES