Marché de noël artisanal à Saint-Michel Salle Polyvalente Saint-Michel

Salle Polyvalente 31 Rue des Douhauds Saint-Michel Charente
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Marché de Noël artisanal ateliers créatifs, jeux pour enfants, balades à poney, sculpteur sur ballons et rémouleur au savoir-faire d’antan. Ambiance féerique, créations locales et animations pour petits et grands !
Salle Polyvalente 31 Rue des Douhauds Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 44 26 institut.secretdetente@orange.fr
English :
Christmas craft market: creative workshops, children?s games, pony rides, balloon sculptor and old-fashioned grinder. A magical atmosphere, local creations and entertainment for young and old!
German :
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt: Kreativworkshops, Spiele für Kinder, Ponyreiten, Ballonschnitzer und Scherenschleifer mit dem Know-how vergangener Zeiten. Märchenhafte Atmosphäre, lokale Kreationen und Animationen für Groß und Klein!
Italiano :
Mercatino dell’artigianato natalizio: laboratori creativi, giochi per bambini, passeggiate con i pony, scultore di palloncini e arrotino d’altri tempi. Un’atmosfera magica, creazioni locali e intrattenimento per grandi e piccini!
Espanol :
Mercadillo navideño de artesanía: talleres creativos, juegos infantiles, paseos en poni, globoflexia y molinillo de antaño. Un ambiente mágico, creaciones locales y diversión para grandes y pequeños
