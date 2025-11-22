Marché de noël artisanal à Saint-Michel Salle Polyvalente Saint-Michel

Marché de noël artisanal à Saint-Michel

Salle Polyvalente 31 Rue des Douhauds Saint-Michel Charente

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Marché de Noël artisanal ateliers créatifs, jeux pour enfants, balades à poney, sculpteur sur ballons et rémouleur au savoir-faire d’antan. Ambiance féerique, créations locales et animations pour petits et grands !

Salle Polyvalente 31 Rue des Douhauds Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 44 26 institut.secretdetente@orange.fr

English :

Christmas craft market: creative workshops, children?s games, pony rides, balloon sculptor and old-fashioned grinder. A magical atmosphere, local creations and entertainment for young and old!

German :

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt: Kreativworkshops, Spiele für Kinder, Ponyreiten, Ballonschnitzer und Scherenschleifer mit dem Know-how vergangener Zeiten. Märchenhafte Atmosphäre, lokale Kreationen und Animationen für Groß und Klein!

Italiano :

Mercatino dell’artigianato natalizio: laboratori creativi, giochi per bambini, passeggiate con i pony, scultore di palloncini e arrotino d’altri tempi. Un’atmosfera magica, creazioni locali e intrattenimento per grandi e piccini!

Espanol :

Mercadillo navideño de artesanía: talleres creativos, juegos infantiles, paseos en poni, globoflexia y molinillo de antaño. Un ambiente mágico, creaciones locales y diversión para grandes y pequeños

L’événement Marché de noël artisanal à Saint-Michel Saint-Michel a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême