Marché de Noël Artisanal Maison du Temps libre Archiac

Marché de Noël Artisanal

Maison du Temps libre Maison du Temps Libre Archiac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël Artisanal organisé par le Comité des Fêtes d’Archiac en partenariat avec l’APE les loupiots.

.

Maison du Temps libre Maison du Temps Libre Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 70 13

English :

Christmas craft market organized by the Comité des Fêtes d’Archiac in partnership with APE les loupiots.

L’événement Marché de Noël Artisanal Archiac a été mis à jour le 2025-11-26 par Offices de Tourisme de Jonzac