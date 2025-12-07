Marché de Noël Artisanal Maison du Temps libre Archiac
Maison du Temps libre Archiac
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Marché de Noël Artisanal organisé par le Comité des Fêtes d’Archiac en partenariat avec l’APE les loupiots.
Maison du Temps libre Maison du Temps Libre Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 70 13
English :
Christmas craft market organized by the Comité des Fêtes d’Archiac in partnership with APE les loupiots.
