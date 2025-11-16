Marché de noël artisanal Autigny-la-Tour
Marché de noël artisanal Autigny-la-Tour dimanche 16 novembre 2025.
Marché de noël artisanal
place de la mairie Autigny-la-Tour Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:30:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Le village d’Autigny-la-Tour organise son 5ème marché de Noël artisanal !
Au programme
– 10h30: ouverture du marché de Noël
– 14h30 concert gratuit à l’église de l’Ensemble Vocal NOCTUEL
– 16h00 visite du château
– buvette chauffée avec vin chaud et bière de Noël
– restauration sous chapiteau chauffé (tartiflette et gaufres)Tout public
place de la mairie Autigny-la-Tour 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 06 93 03
English :
The village of Autigny-la-Tour holds its 5th Christmas craft market!
On the program:
– 10:30 am: Christmas market opening
– 2:30 pm: free concert in the church by Ensemble Vocal NOCTUEL
– 4:00 pm: tour of the château
– heated refreshment bar with mulled wine and Christmas beer
– catering under heated marquee (tartiflette and waffles)
German :
Das Dorf Autigny-la-Tour organisiert seinen 5. handwerklichen Weihnachtsmarkt!
Auf dem Programm stehen
– 10.30 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarktes
– 14.30 Uhr: kostenloses Konzert des Vokalensembles NOCTUEL in der Kirche
– 16.00 Uhr: Besichtigung des Schlosses
– beheizter Imbissstand mit Glühwein und Weihnachtsbier
– verpflegung im beheizten Zelt (Tartiflette und Waffeln)
Italiano :
Il villaggio di Autigny-la-Tour organizza il suo 5° mercatino di Natale!
In programma
– ore 10.30: apertura del mercatino di Natale
– ore 14.30: concerto gratuito nella chiesa dell’Ensemble Vocal NOCTUEL
– ore 16.00: visita al castello
– bar riscaldato con vin brulé e birra di Natale
– catering sotto il tendone riscaldato (tartiflette e cialde)
Espanol :
El pueblo de Autigny-la-Tour celebra su 5º mercado navideño de artesanía
En el programa
– 10.30 h: apertura del mercado de Navidad
– 14.30 h: concierto gratuito en la iglesia a cargo del Ensemble Vocal NOCTUEL
– 16.00 h: visita del castillo
– bar climatizado con vino caliente y cerveza navideña
– catering bajo carpa climatizada (tartiflette y gofres)
L’événement Marché de noël artisanal Autigny-la-Tour a été mis à jour le 2025-11-04 par OT DE L’OUEST DES VOSGES