Marché de Noël artisanal Salle du Petit Bois Camors

Salle du Petit Bois Rue de l’Étang Camors Morbihan
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
L’Amicale Laïque des Lutins, organisateur d’évènements au profit des élèves de l’école Les Lutins, vous invite à prendre part à l’atmosphère de Noël, avec son marché de l’artisanat !
Vous pourrez y découvrir de nombreux stands vente de sapins, photos avec le père Noël, et diverses animations. .
