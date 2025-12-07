Marché de Noël artisanal Salle du Petit Bois Camors

Marché de Noël artisanal

Salle du Petit Bois Rue de l’Étang Camors Morbihan

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

L’Amicale Laïque des Lutins, organisateur d’évènements au profit des élèves de l’école Les Lutins, vous invite à prendre part à l’atmosphère de Noël, avec son marché de l’artisanat !

Vous pourrez y découvrir de nombreux stands vente de sapins, photos avec le père Noël, et diverses animations. .

Salle du Petit Bois Rue de l’Étang Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 60 65 37 66

