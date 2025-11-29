MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL DE L’AMEA Marseillan
MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL DE L’AMEA
Avenue Victor Hugo Marseillan Hérault
Tarif :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
L’AMEA présente son traditionnel Marché de Noël artisanal.
L'AMEA présente son traditionnel Marché de Noël artisanal.Une trentaine d'artisans créateurs vous proposeront divers produits pour vos cadeaux de Noël ou de fin d'année.
Avenue Victor Hugo Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 77 97 10
English :
AMEA presents its traditional Christmas craft market.
German :
Die AMEA präsentiert ihren traditionellen Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerk.
Italiano :
AMEA presenta il suo tradizionale mercatino di Natale.
Espanol :
AMEA presenta su tradicional mercado navideño de artesanía.
