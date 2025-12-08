Marché de Noël artisanal du Cours des Dames

Cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 11:00:00

fin : 2025-12-28 20:00:00

Date(s) :

2025-12-08

Le marché de Noël des artisans, organisé par le comité de quartier PREVER, vous attend sur le Vieux-Port !

Venez trouver des idées de cadeaux fabriqués artisanalement en France.

.

Cours des Dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Chritmas market on Cours des Dames

The Artisan Christmas Market, organized by the PREVER neighborhood committee, awaits you on the Old Port!

Come and find gift ideas handcrafted in France.

German : Weihnachtsmarkt am Cours des Dames

Der Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker, der vom Stadtteilausschuss PREVER organisiert wird, erwartet Sie am Vieux-Port!

Kommen Sie und finden Sie Geschenkideen, die in Frankreich handwerklich hergestellt wurden.

Italiano :

Il mercatino di Natale degli artigiani, organizzato dal comitato di quartiere PREVER, vi aspetta al Porto Vecchio!

Venite a trovare idee per regali realizzati da artigiani in Francia.

Espanol : Mercado de Navidad en Cours des Dames

El Mercado Navideño de Artesanos, organizado por el comité de barrio de PREVER, le espera en el Puerto Viejo

Venga y encuentre ideas para regalar hechas por artesanos de Francia.

L’événement Marché de Noël artisanal du Cours des Dames La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-31 par Nous La Rochelle