Marché de Noël artisanal et authentique Kaysersberg Vignoble

Marché de Noël artisanal et authentique

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Des odeurs d’épices flottent dans l’air des ruelles de la cité impériale illuminée. Venez découvrir les artisans pour dénicher le cadeau original à déposer sous le sapin.

Oubliez vos soucis le temps d’une parenthèse magique et enivrante au Pays de Noël, laissez-vous bercer, profitez de l’instant et repartez des étoiles plein les yeux !

Noël est la période préférée des Alsaciens. Les Kaysersbergeois, habitants de la cité médiévale de Kaysersberg, décorent leurs fenêtres de guirlandes de sapins, la ville devient impériale et s’illumine dès la tombée de la nuit. Les odeurs de cannelle se mêlent aux effluves de vin chaud épicé à travers les ruelles animées du Village Préféré des Français 2017, cette ambiance festive et joyeuse s’installe pour les quatre week-ends de l’Avent.

Vous bravez le froid hivernal, vous n’avez d’yeux que pour les artisans sélectionnés avec soin pour exposer leurs créations originales dans la trentaine de petits chalets nichés dans un écrin authentique et pittoresque du 17e siècle au pied des ruines du château.

Vous n’avez que l’embarras du choix pour vos cadeaux de Noël un joli jouet en bois pour le petit dernier, un magnifique vase en céramique pour belle-maman, des cœurs en tissus colorés pour la petite sœur, une ravissante couronne de l’Avent pour mamie, de curieuses fèves pour le petit frère collectionneur… Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, pour offrir ou pour se faire plaisir.

Vous ne pouvez résister à l’envie de goûter à toutes les spécialités gourmandes les bredalas, les fameux petits gâteaux de Noël aux amandes, aux noisettes, à l’anis, au chocolat, à la vanille, des kougelhopfs sucrés ou salés (la brioche à la forme bizarre), des beraweckas (pains de fruits secs), des manalas (petits bonhommes briochés)… Le tout accompagné d’un délicieux chocolat ou vin chaud.

0 .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

The scent of spices wafts through the streets of the illuminated imperial city. Come and discover the artisans to find the original gift to put under the tree.

German :

Der Duft von Gewürzen liegt in den Gassen der beleuchteten Kaiserstadt in der Luft. Entdecken Sie die Kunsthandwerker, um ein originelles Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu finden.

Italiano :

Il profumo delle spezie aleggia per le strade della città imperiale illuminata. Venite a scoprire gli artigiani e a trovare il regalo originale da mettere sotto l’albero.

Espanol :

El aroma de las especias recorre las calles de la ciudad imperial iluminada. Venga a descubrir a los artesanos y encuentre el regalo original para poner bajo el árbol.

L’événement Marché de Noël artisanal et authentique Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg