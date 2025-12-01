Marché de Noël artisanal et gourmand Eprouvette Saint-André-des-Eaux
Marché de Noël artisanal et gourmand
Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Une vingtaine d’exposants du coin seront présents pour vous présenter leurs créations, pour des cadeaux éthiques et locaux et se faire plaisir.
Stands gourmands sur place .
Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne
