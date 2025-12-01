Marché de Noël artisanal et gourmand Eprouvette Saint-André-des-Eaux

Marché de Noël artisanal et gourmand

Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Une vingtaine d’exposants du coin seront présents pour vous présenter leurs créations, pour des cadeaux éthiques et locaux et se faire plaisir.

Stands gourmands sur place .

Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël artisanal et gourmand Saint-André-des-Eaux a été mis à jour le 2025-10-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme