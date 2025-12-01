Marché de Noël artisanal et gourmand Salle des fêtes Saint-Même-les-Carrières

Marché de Noël artisanal et gourmand

Salle des fêtes 35 route de Châteauneuf Saint-Même-les-Carrières Charente

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Marché de Noël en intérieur varié et de qualité. Contes tsiganes gratuits. Venue du Père Noël , photos avec le Père Noël devant décor (gratuit). Buvette et restauration.

Salle des fêtes 35 route de Châteauneuf Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 72 91 43 comitedesfetes16720@yahoo.com

Varied, high-quality indoor Christmas market. Free gypsy storytelling. Santa Claus, photos with Santa in front of the decor (free). Refreshments and snacks.

Vielfältiger und qualitativ hochwertiger Weihnachtsmarkt im Innenbereich. Kostenlose Zigeunermärchen. Ankunft des Weihnachtsmanns , Fotos mit dem Weihnachtsmann vor der Kulisse (kostenlos). Getränke und Speisen.

Un mercatino di Natale al coperto vario e di qualità. Storie gitane gratuite. Babbo Natale, foto con Babbo Natale davanti alle decorazioni (gratis). Rinfreschi e cibo.

Un mercado navideño cubierto, variado y de calidad. Cuentos gitanos gratuitos. Papá Noel, fotos con Papá Noel delante de la decoración (gratis). Refrescos y comida.

