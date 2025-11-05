Marché de Noël Artisanal et Gourmand Salle des Fêtes Saint-Même-les-Carrières

Marché de Noël Artisanal et Gourmand

Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël artisanal et Gourmand où nous attendons la visite du Père Noël ainsi que des contes à la roulotte offerts aux enfants (dimanche) !

Vous pourrez vous restaurer à la buvette et aux food-trucks et vous réconforter de sucreries !

Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 72 91 43 comitedesfetes16720@yahoo.fr

English :

Artisan and gourmet Christmas market, with a visit from Santa Claus and storytelling on the wagon for children (Sunday)!

You’ll be able to enjoy refreshments at the refreshment stands and food-trucks, as well as sweets!

German :

Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerk und Gourmet, auf dem wir den Besuch des Weihnachtsmanns sowie Märchen im Zigeunerwagen erwarten, die den Kindern angeboten werden (Sonntag)!

Sie können sich an der Buvette und den Foodtrucks stärken und sich mit Süßigkeiten erquicken!

Italiano :

Mercatino di Natale artigianale e gastronomico con visita di Babbo Natale e narrazione sul carro per i bambini (domenica)!

Potrete rifocillarvi presso i punti di ristoro e i food-truck e gustare anche qualche dolce prelibatezza!

Espanol :

Un mercado navideño artesanal y gastronómico, con la visita de Papá Noel y cuentacuentos en el carro para los niños (domingo)

Podrás comer en los puestos de refrescos y food-trucks, ¡y disfrutar también de algunos dulces!

