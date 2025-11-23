Marché de Noël artisanal et local St Acquitière Chadurie
Marché de Noël artisanal et local St Acquitière Chadurie dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël artisanal et local
St Acquitière Salle des fêtes Chadurie Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Restauration sur place, vin chaud, pain d’épices et exposants nombreux. Venue du Père Noël.
.
St Acquitière Salle des fêtes Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 25 39 65 lasourcedesgenerations@orange.fr
English :
On-site catering, mulled wine, gingerbread and numerous exhibitors. Santa Claus will be on hand.
German :
Verpflegung vor Ort, Glühwein, Lebkuchen und zahlreiche Aussteller. Besuch des Weihnachtsmanns.
Italiano :
Ristorazione in loco, vin brulé, pan di zenzero e numerosi espositori. Babbo Natale sarà presente.
Espanol :
Catering in situ, vino caliente, pan de jengibre y numerosos expositores. Papá Noel estará presente.
