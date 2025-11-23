Marché de Noël artisanal et local St Acquitière Chadurie

Marché de Noël artisanal et local

St Acquitière Salle des fêtes Chadurie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Restauration sur place, vin chaud, pain d’épices et exposants nombreux. Venue du Père Noël.

.

St Acquitière Salle des fêtes Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 25 39 65 lasourcedesgenerations@orange.fr

English :

On-site catering, mulled wine, gingerbread and numerous exhibitors. Santa Claus will be on hand.

German :

Verpflegung vor Ort, Glühwein, Lebkuchen und zahlreiche Aussteller. Besuch des Weihnachtsmanns.

Italiano :

Ristorazione in loco, vin brulé, pan di zenzero e numerosi espositori. Babbo Natale sarà presente.

Espanol :

Catering in situ, vino caliente, pan de jengibre y numerosos expositores. Papá Noel estará presente.

L’événement Marché de Noël artisanal et local Chadurie a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du Sud Charente