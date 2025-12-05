Marché de Noël artisanal et local Chemazé Chemazé

Marché de Noël artisanal et local Chemazé

Place de la Mairie Chemazé Mayenne

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

2025-12-05

Découvrez la 3ème édition du marché de noel artisanal et local à Chemazé !

Venez découvrir des exposants locaux, ainsi que vos artisans et commerçants.

De nombreuses animations organisées par les associations de votre village, ainsi que les chants des enfants de l’école.

Restauration sur place possible. .

English :

Discover the 3rd edition of the local Christmas market in Chemazé!

German :

Entdecken Sie die 3. Ausgabe des handwerklichen und lokalen Weihnachtsmarktes in Chemazé!

Italiano :

Scoprite la terza edizione del mercatino di Natale dell’artigianato locale a Chemazé!

Espanol :

¡Descubra la 3ª edición del mercado navideño de artesanía local de Chemazé!

