Marché de Noël artisanal et local Génissieux

Marché de Noël artisanal et local

place de la Mairie Génissieux Drôme

Début : 2025-12-05 15:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Marché de Noël artisanal et local. Grande tombola, spectacle des enfants, concerts, nombreux créateurs place. Restauration et vin chaud disponibles. Venez nombreux partager un moment de convivialité en ce début de mois plein de festivités.

place de la Mairie Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes sou-genissieux@outlook.fr

English :

Local and artisanal Christmas market. Large tombola, children’s show, concerts, many local designers. Food and mulled wine available. Come and share a moment of conviviality at the start of a month full of festivities.

German :

Handwerklicher und lokaler Weihnachtsmarkt. Große Tombola, Kindershow, Konzerte, zahlreiche Designer vor Ort. Verpflegung und Glühwein erhältlich. Kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen Moment der Geselligkeit zu Beginn des Monats voller Feierlichkeiten.

Italiano :

Mercatino di Natale dell’artigianato locale. Grande tombola, spettacolo per bambini, concerti, numerosi designer in loco. Cibo e vin brulé a disposizione. Venite a condividere un momento di convivialità all’inizio di un mese ricco di festeggiamenti.

Espanol :

Mercado navideño de artesanía local. Gran tómbola, espectáculo infantil, conciertos y numerosos diseñadores. Comida y vino caliente. Venga a compartir un momento de convivencia al comienzo de un mes lleno de festividades.

