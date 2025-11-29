MARCHE DE NOËL ARTISANAL ET SOLIDAIRE Allées Jules Guesde Toulouse

MARCHE DE NOËL ARTISANAL ET SOLIDAIRE

Allées Jules Guesde ALLEES JULES GUESDE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-12-31 19:30:00

2025-11-29

Rendez-vous sur les allées Jules-Guesde pour donner du sens à ses cadeaux !

Vous trouverez à coup sûr des idées originales et artisanales.

Pour sa 18e année, le marché de Noël de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) organisé par Unis Solidaires reprend ses quartiers sur les allées Jules Guesde, en face du Grand Rond, entre le Jardin Royal et le Quai des Savoirs.

Pour le plaisir des yeux et des papilles des plus jeunes comme des plus grands, de nombreuses structures artisanales, qu’elles soient associatives ou coopératives, proposent des cadeaux originaux sélectionnés pour leur qualité et leur éthique !

Au fil des étals, vous trouverez des produits du terroir respectueux des producteurs et de l’environnement, de l’artisanat de qualité, innovant, fabriqué en France, mais aussi soutenant des filières équitables en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. (Artisans, bijoux, potiers, couteliers, vanniers, vignerons, sirops, herboristes, savonniers, textiles, art floral, tableaux et peinture…).

Vous pourrez également vous restaurer et vous réchauffer auprès d’une guinguette d’hiver conviviale et chaleureuse. Bière, vins naturels, boissons sans alcool et bien sûr… Le traditionnel vin chaud ! Pour les repas, retrouvez sur place une restauration locale, gourmande et réconfortante avec une variétés de bons plats.

Et bien sûr des rendez-vous festifs !

Le programme arrive bientôt… .

English :

Join us on the allées Jules-Guesde to give meaning to your gifts!

You’re sure to find original, hand-crafted ideas.

German :

Treffen Sie sich auf den Allées Jules-Guesde, um Ihren Geschenken einen Sinn zu geben!

Hier finden Sie mit Sicherheit originelle und handgefertigte Ideen.

Italiano :

Recatevi alle Allées Jules-Guesde per dare un senso ai vostri regali!

Troverete sicuramente delle idee originali e fatte in casa.

Espanol :

Acérquese a las Allées Jules-Guesde para dar sentido a sus regalos

Seguro que encuentra ideas originales y caseras.

