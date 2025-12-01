Marché de Noël artisanal & gourmand Rue de l’Hôtel de ville Givry

Marché de Noël artisanal & gourmand

Rue de l’Hôtel de ville Halle ronde Givry Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Givry s’illuminera une nouvelle fois aux couleurs de Noël à l’occasion de la seconde édition du Marché de Noël Artisanal et Gourmand, le samedi 13 décembre, de 10h à 19h. Un rendez-vous incontournable pour plonger dans l’ambiance chaleureuse et féerique des fêtes de fin d’année.et événement festif, qui se tiendra dans le cadre pittoresque de la Halle ronde et de la rue de l’Hôtel de Ville, est l’occasion idéale pour préparer les fêtes de fin d’année, trouver des cadeaux uniques et profiter d’animations pour toute la famille.

Un marché authentique et festif

Cette année encore, la Halle ronde et son parvis accueilleront la partie artisanale et non alimentaire, tandis que la rue de l’Hôtel de ville sera dédiée aux stands gourmands.

Les visiteurs pourront y découvrir

Une large gamme de produits festifs et de spécialités locales,

Des créations artisanales uniques, parfaites pour offrir ou décorer sa maison,

Des produits du terroir pour sublimer les tables de fêtes.

Une ambiance conviviale, des senteurs épicées et des sourires partagés feront de ce marché un moment inoubliable pour toute la famille.

Animations et surprises

Le Marché de Noël de Givry, c’est aussi une journée rythmée par des animations originales

– Stand tombola de l’école de musique toute la journée, tentez de deviner la différence de poids entre deux instruments de musique !

– De 14h à 17h30 en continu dans la Maison des Contes de Noël, l’équipe du Théâtre de Bacchus invite petits et grands (à partir de 4 ans) à partager des histoires magiques et pleines de tendresse. Entrée libre.

Tout le programme détaillé sur givry-bourgogne.fr .

Rue de l’Hôtel de ville Halle ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 16 30 contact@mairiedegivry.fr

