Marché de Noël artisanal Les Plains-et-Grands-Essarts

Marché de Noël artisanal

Salle des fêtes Les Plains-et-Grands-Essarts Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël artisanal, nombreux exposants locaux. Animations pour les enfants toute l’après midi, présence du Père Noël. Repas Food truck Le Camion Gourmand jambonneau frites maison et dessert 15 euros (réservations conseillées). .

Salle des fêtes Les Plains-et-Grands-Essarts 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 52 24 70 vitry-marie1@bbox.fr

