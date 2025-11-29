Marché de Noël artisanal Les Plains-et-Grands-Essarts
Salle des fêtes Les Plains-et-Grands-Essarts Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-29 13:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Marché de Noël artisanal, nombreux exposants locaux. Animations pour les enfants toute l’après midi, présence du Père Noël. Repas Food truck Le Camion Gourmand jambonneau frites maison et dessert 15 euros (réservations conseillées). .
Salle des fêtes Les Plains-et-Grands-Essarts 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 52 24 70 vitry-marie1@bbox.fr
