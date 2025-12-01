Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël artisanal Lombron

Marché de Noël artisanal Lombron dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël artisanal

Salle des associations Lombron Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :
2025-12-14

  .

Salle des associations Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 69 55 81  catherine.braut@sfr.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël artisanal Lombron a été mis à jour le 2025-02-19 par Pays Perche Sarthois