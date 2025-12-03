Marché de Noël artisanal M128 – Missions Etrangères de Paris Paris
Marché de Noël artisanal M128 – Missions Etrangères de Paris Paris mercredi 3 décembre 2025.
Artisanat malgache, khmer, thaï, indien, crèches, statues religieuses en bois, bijoux, peignes en corne de zébu, nappes de Noël, etc., vous attendent aux Missions Etrangères de Paris.
Cette année, treize associations et créateurs participent au marché de Noël :
Adiaamada
Avenir Cambodge
Comptoirs de l’Inde
Dekopon Club
Ecoles de Madagascar
Europe Chrétienne
Howrah South Point
Karuna Cambodge
Lueurs d’espérance
Odyssée d’un jeune Khmer
Mission Espérance et Nakorn Sawan
Opportunity for Women
Toiles d’Amitié Indienne
Salon de thé japonais
Vous pourrez vous restaurez dans le salon de thé éphémère, où l’association Dekopon Club propose des spécialités japonaises (salées et sucrées, et bien sûr, du thé japonais).
Concert de Noël de la Maîtrise de Stanislas
Samedi 6 décembre à 17h
Chapelle de l’Epiphanie
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Fort du succès de l’an passé, retrouvez notre traditionnel marché de Noël pendant quatre jours. Soutenez les missions MEP en Thaïlande, en Inde, en Birmanie, en Corée du Sud et à Madagascar, mais aussi des associations œuvrant en Asie et des créateurs, en offrant un cadeau qui a du sens.
Du mercredi 03 décembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T12:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-03T11:00:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00;2025-12-04T11:00:00+02:00_2025-12-04T19:00:00+02:00;2025-12-05T11:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00
M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris