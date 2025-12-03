Marché de Noël artisanal M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

Artisanat malgache, khmer, thaï, indien, crèches, statues religieuses en bois, bijoux, peignes en corne de zébu, nappes de Noël, etc., vous attendent aux Missions Etrangères de Paris.

Cette année, treize associations et créateurs participent au marché de Noël :

Adiaamada

Avenir Cambodge

Comptoirs de l’Inde

Dekopon Club

Ecoles de Madagascar

Europe Chrétienne

Howrah South Point

Karuna Cambodge

Lueurs d’espérance

Odyssée d’un jeune Khmer

Mission Espérance et Nakorn Sawan

Opportunity for Women

Toiles d’Amitié Indienne

Salon de thé japonais

Vous pourrez vous restaurez dans le salon de thé éphémère, où l’association Dekopon Club propose des spécialités japonaises (salées et sucrées, et bien sûr, du thé japonais).

Concert de Noël de la Maîtrise de Stanislas

Samedi 6 décembre à 17h

Chapelle de l’Epiphanie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Fort du succès de l’an passé, retrouvez notre traditionnel marché de Noël pendant quatre jours. Soutenez les missions MEP en Thaïlande, en Inde, en Birmanie, en Corée du Sud et à Madagascar, mais aussi des associations œuvrant en Asie et des créateurs, en offrant un cadeau qui a du sens.

Du mercredi 03 décembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris