Marché de Noël Artisanal Médiéval Fantastique de L’antre de Jack Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Hattonchâtel 3 Rue du Château À Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Rendez-vous le dimanche 7 décembre pour la 5ème éditions du marché de noël Artisanal Médiéval Fantastique de L’antre de Jack au château d’Hattonchâtel !Tout public
Hattonchâtel 3 Rue du Château À Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 68 47 94 88 lantredejack.fest@gmail.com
English :
Join us on Sunday December 7 for the 5th edition of L?antre de Jack’s Medieval Fantastic Christmas Crafts Market at Hattonchâtel Castle!
German :
Am Sonntag, den 7. Dezember, findet zum fünften Mal der mittelalterlich-phantastische Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt von Jacks Höhle im Schloss Hattonchâtel statt!
Italiano :
Unitevi a noi, domenica 7 dicembre, per la quinta edizione del fantastico mercatino natalizio L’antre de Jack Medieval al Castello di Hattonchâtel!
Espanol :
Acompáñenos el domingo 7 de diciembre en la 5ª edición del mercado medieval de artesanía navideña L’antre de Jack en el castillo de Hattonchâtel
