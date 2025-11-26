Marché de Noël artisanal Montferrand-du-Périgord

Marché de Noël artisanal

le bourg Montferrand-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association au pré de Margo organise un marché de Noël artisanal

Visitez le Marché de Noël Artisanal de Montferrand du Périgord, un événement festif et convivial et découvrez les artisans et producteurs locaux.

Régalez vous à la buvette, avec vin et chocolat chauds épicés, crêpes, pâtisseries …

Plusieurs animations pour les enfants sont au programme: ateliers de maquillage, parcours à énigmes et la présence du Père Noël à 16h promettent des moments inoubliables.

Pour les exposants: 5€ la table, prévoyez votre repas du midi, installation à partir de 10h du matin. Café de bienvenue offert.

Association au Pré de Margo, bénéfices au profit de l’entretien des chevaux retraités de la ferme équestre, sous protection de l’association. .

le bourg Montferrand-du-Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 23 32

