Marché de Noël artisanal Neuville-sur-Ornain
Marché de Noël artisanal Neuville-sur-Ornain dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël artisanal
Neuville-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
La magie de Noël s’invite au marché de Noël artisanal organisé par La Neuvilloise au lavoir de Neuville-sur-Ornain.
Au programme
– De jolis stands d’artisans locaux
– Des idées cadeaux uniques et faits main
– Une buvette et de la restauration sur place pour se réchauffer dans la bonne humeur
Venez flâner, déguster et préparer vos fêtes dans la douceur de l’hiver.
Entrée gratuite.Tout public
Neuville-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est laneuvilloise55800@laposte.net
English :
Christmas magic at La Neuvilloise?s Christmas craft market at the Neuville-sur-Ornain washhouse.
On the program:
– Attractive stalls from local artisans
– Unique, handmade gift ideas
– On-site refreshments and snacks to keep you warm and cosy
Come and stroll, taste and prepare your festivities in the warmth of winter.
Free admission.
German :
Der Weihnachtszauber hält Einzug auf dem handwerklichen Weihnachtsmarkt, der von La Neuvilloise im Waschhaus von Neuville-sur-Ornain organisiert wird.
Auf dem Programm stehen:
– Hübsche Stände von lokalen Kunsthandwerkern
– Einzigartige und handgemachte Geschenkideen
– Ein Getränkestand und Essen vor Ort, um sich in guter Stimmung aufzuwärmen
Kommen Sie zum Bummeln, Probieren und zur Vorbereitung Ihrer Feste in der milden Winterluft.
Freier Eintritt.
Italiano :
La magia del Natale arriva al mercatino dell’artigianato natalizio organizzato da La Neuvilloise presso il lavatoio di Neuville-sur-Ornain.
In programma:
– Attraenti bancarelle di artigiani locali
– Idee regalo uniche e fatte a mano
– Bancarella e rinfreschi in loco per riscaldarsi in allegria
Venite a passeggiare, a gustare il cibo e a preparare i vostri festeggiamenti al caldo dell’inverno.
Ingresso libero.
Espanol :
La magia de la Navidad llega al mercado navideño de artesanía organizado por La Neuvilloise en el lavadero de Neuville-sur-Ornain.
En el programa:
– Atractivos puestos de artesanos locales
– Ideas de regalos únicos hechos a mano
– Un puesto de refrescos y tentempiés in situ para entrar en calor con buen humor
Venga a pasear, disfrute de la comida y prepare sus fiestas al calor del invierno.
Entrada gratuita.
