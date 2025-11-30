Marché de Noël artisanal

Neuville-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

La magie de Noël s’invite au marché de Noël artisanal organisé par La Neuvilloise au lavoir de Neuville-sur-Ornain.

Au programme

– De jolis stands d’artisans locaux

– Des idées cadeaux uniques et faits main

– Une buvette et de la restauration sur place pour se réchauffer dans la bonne humeur

Venez flâner, déguster et préparer vos fêtes dans la douceur de l’hiver.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Neuville-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est laneuvilloise55800@laposte.net

English :

Christmas magic at La Neuvilloise?s Christmas craft market at the Neuville-sur-Ornain washhouse.

On the program:

– Attractive stalls from local artisans

– Unique, handmade gift ideas

– On-site refreshments and snacks to keep you warm and cosy

Come and stroll, taste and prepare your festivities in the warmth of winter.

Free admission.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug auf dem handwerklichen Weihnachtsmarkt, der von La Neuvilloise im Waschhaus von Neuville-sur-Ornain organisiert wird.

Auf dem Programm stehen:

– Hübsche Stände von lokalen Kunsthandwerkern

– Einzigartige und handgemachte Geschenkideen

– Ein Getränkestand und Essen vor Ort, um sich in guter Stimmung aufzuwärmen

Kommen Sie zum Bummeln, Probieren und zur Vorbereitung Ihrer Feste in der milden Winterluft.

Freier Eintritt.

Italiano :

La magia del Natale arriva al mercatino dell’artigianato natalizio organizzato da La Neuvilloise presso il lavatoio di Neuville-sur-Ornain.

In programma:

– Attraenti bancarelle di artigiani locali

– Idee regalo uniche e fatte a mano

– Bancarella e rinfreschi in loco per riscaldarsi in allegria

Venite a passeggiare, a gustare il cibo e a preparare i vostri festeggiamenti al caldo dell’inverno.

Ingresso libero.

Espanol :

La magia de la Navidad llega al mercado navideño de artesanía organizado por La Neuvilloise en el lavadero de Neuville-sur-Ornain.

En el programa:

– Atractivos puestos de artesanos locales

– Ideas de regalos únicos hechos a mano

– Un puesto de refrescos y tentempiés in situ para entrar en calor con buen humor

Venga a pasear, disfrute de la comida y prepare sus fiestas al calor del invierno.

Entrada gratuita.

L’événement Marché de Noël artisanal Neuville-sur-Ornain a été mis à jour le 2025-11-24 par OT SUD MEUSE