Marché de Noël artisanal Atelier de Violette Plaisance

Marché de Noël artisanal

Atelier de Violette 2 Route d’Issigeac Plaisance Dordogne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-19

2025-12-13

Découvrez des créations uniques et abordables pour préparer vos fêtes. Nous vous proposons du miel, des savons, des bougies, de la couture, de la poterie, des décorations, des articles en cuir, et des bijoux.

Nous vous attendons nombreux ! .

Atelier de Violette 2 Route d’Issigeac Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 32 00 31

