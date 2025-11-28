MARCHE DE NOEL ARTISANAL CHATEAU DE SOULE Ramonville-Saint-Agne

MARCHE DE NOEL ARTISANAL

CHATEAU DE SOULE 13 Avenue de Suisse Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-28

Les créateurs de l’association Le Coin du Cadre vous donnent rendez-vous pour cette nouvelle édition de leur marché de Noël !

Les 8 créateurs talentueux et passionnés exposent leurs pièces artisanales pour des idées cadeaux toujours plus originales et uniques !

Tricot, crochet, tableaux, luminaires, papeterie, poteries, pièces en cuir et tissu, bijoux… un choix varié pour le plaisir de tous !

Un stand de vente d’objets solidaires pour l’association humanitaire Les Ballons Rouges est également présent. .

English :

The creators of the association Le Coin du Cadre invite you to this new edition of their Christmas market!

German :

Die Kreativen des Vereins Le Coin du Cadre laden Sie zu dieser neuen Ausgabe ihres Weihnachtsmarktes ein!

Italiano :

I designer dell’associazione Le Coin du Cadre sono lieti di invitarvi al mercatino di Natale di quest’anno!

Espanol :

Los diseñadores de la asociación Le Coin du Cadre están encantados de invitarle al mercado navideño de este año

