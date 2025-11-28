MARCHE DE NOEL ARTISANAL CHATEAU DE SOULE Ramonville-Saint-Agne
MARCHE DE NOEL ARTISANAL CHATEAU DE SOULE Ramonville-Saint-Agne vendredi 28 novembre 2025.
MARCHE DE NOEL ARTISANAL
CHATEAU DE SOULE 13 Avenue de Suisse Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Les créateurs de l’association Le Coin du Cadre vous donnent rendez-vous pour cette nouvelle édition de leur marché de Noël !
Les 8 créateurs talentueux et passionnés exposent leurs pièces artisanales pour des idées cadeaux toujours plus originales et uniques !
Tricot, crochet, tableaux, luminaires, papeterie, poteries, pièces en cuir et tissu, bijoux… un choix varié pour le plaisir de tous !
Un stand de vente d’objets solidaires pour l’association humanitaire Les Ballons Rouges est également présent. .
CHATEAU DE SOULE 13 Avenue de Suisse Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
English :
The creators of the association Le Coin du Cadre invite you to this new edition of their Christmas market!
German :
Die Kreativen des Vereins Le Coin du Cadre laden Sie zu dieser neuen Ausgabe ihres Weihnachtsmarktes ein!
Italiano :
I designer dell’associazione Le Coin du Cadre sono lieti di invitarvi al mercatino di Natale di quest’anno!
Espanol :
Los diseñadores de la asociación Le Coin du Cadre están encantados de invitarle al mercado navideño de este año
L’événement MARCHE DE NOEL ARTISANAL Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE