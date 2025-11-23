Marché de Noël artisanal Saint-Antoine-de-Ficalba

Marché de Noël artisanal

Salle des fêtes Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Nombreux exposants et animations Réseau ferroviaire électrique en briques LEGO, Visite du Père Noël (photographies possible par les parents), Contes de Noël, Atelier Lettre au Père Noël (les enfants pourront rédiger leur lettre et l’envoyer au Père Noël).

Restauration sur place.

Nombreux exposants et animations Réseau ferroviaire électrique en briques LEGO, Visite du Père Noël (photographies possible par les parents), Contes de Noël, Atelier Lettre au Père Noël (les enfants pourront rédiger leur lettre et l’envoyer au Père Noël).

Restauration sur place. .

Salle des fêtes Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 70 98

English : Marché de Noël artisanal

Numerous exhibitors and activities: LEGO brick electric railway, Santa’s visit (parents can take photographs), Christmas stories, Letter to Santa workshop (children can write their own letter and send it to Santa).

Catering on site.

German : Marché de Noël artisanal

Zahlreiche Aussteller und Animationen: Elektrisches Schienennetz aus LEGO-Steinen, Besuch des Weihnachtsmannes (Fotografien durch die Eltern möglich), Weihnachtsgeschichten, Workshop Brief an den Weihnachtsmann (Kinder können ihren Brief verfassen und an den Weihnachtsmann schicken).

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Tanti espositori e attività: ferrovia elettrica a mattoncini LEGO, visita di Babbo Natale (i genitori possono scattare fotografie), storie di Natale, laboratorio Lettera a Babbo Natale (i bambini possono scrivere la loro lettera e inviarla a Babbo Natale).

Ristorazione in loco.

Espanol : Marché de Noël artisanal

Numerosos expositores y actividades: ferrocarril eléctrico de ladrillos LEGO, visita de Papá Noel (los padres pueden hacerse fotos), cuentos de Navidad, taller Carta a Papá Noel (los niños pueden escribir su propia carta y enviársela a Papá Noel).

Restauración in situ.

L’événement Marché de Noël artisanal Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot