Marché de Noël artisanal

Saint-Jean-d’Ormont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

L’association Hure Animation organise son 29e marché de Noël.

Venez vous plonger dans l’ambiance de Noël avec 60 exposants dans une salle chauffée.

Un stand de restauration sera également disponible.

Le 30, réservez vos places sur place pour le spectacle de Natasha St-Pier.Tout public

Saint-Jean-d’Ormont 88210 Vosges Grand Est +33 6 79 39 83 69

English :

The Hure Animation association organizes its 29th Christmas market.

Come and immerse yourself in the Christmas atmosphere with 60 exhibitors in a heated hall.

A food stand will also be available.

On the 30th, reserve your seats for the Natasha St-Pier show.

German :

Der Verein Hure Animation organisiert seinen 29. Weihnachtsmarkt.

Tauchen Sie mit 60 Ausstellern in einem beheizten Saal in die weihnachtliche Stimmung ein.

Ein Imbissstand wird ebenfalls zur Verfügung stehen.

Reservieren Sie am 30. vor Ort Ihre Plätze für die Show von Natasha St-Pier.

Italiano :

L’associazione Hure Animation organizza il suo 29° mercatino di Natale.

Venite a immergervi nell’atmosfera natalizia con 60 espositori in una sala riscaldata.

Sarà disponibile anche uno stand gastronomico.

Il 30, prenotate i vostri biglietti sul posto per lo spettacolo di Natasha St-Pier.

Espanol :

La asociación Hure Animation organiza su 29º mercado navideño.

Ven y sumérgete en el ambiente navideño con 60 expositores en un pabellón climatizado.

También habrá un puesto de comida.

El día 30, reserve in situ sus entradas para el espectáculo de Natasha St-Pier.

