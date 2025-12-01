Marché de Noël Artisanal Lycée Reine Antier Saint-Martin-en-Bresse

Marché de Noël Artisanal

Lycée Reine Antier 14 Rue des Combes Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Le lycée Reine Antier à Saint-Martin-en-Bresse vous attend nombreux à son marché de Noël le 13 décembre de 10h à 17h.Il y aura de nombreux producteurs locaux, une visite du père Noël à 16h et de 14h à 17h des ateliers de Noël créatifs gratuits avec Instant Créa by EMA.

Buvette et restauration sur place. .

