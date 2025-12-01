Marché de Noël Artisanal Lycée Reine Antier Saint-Martin-en-Bresse
Marché de Noël Artisanal
Lycée Reine Antier 14 Rue des Combes Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Le lycée Reine Antier à Saint-Martin-en-Bresse vous attend nombreux à son marché de Noël le 13 décembre de 10h à 17h.Il y aura de nombreux producteurs locaux, une visite du père Noël à 16h et de 14h à 17h des ateliers de Noël créatifs gratuits avec Instant Créa by EMA.
Buvette et restauration sur place. .
Lycée Reine Antier 14 Rue des Combes Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
