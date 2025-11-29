Marché de Noël artisanal Sainte-Lheurine

Marché de Noël artisanal

salle des fêtes Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Marché artisanal de Noël

salle des fêtes Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 12 26

English :

Christmas craft market

German :

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino dell’artigianato natalizio

Espanol :

Mercado navideño de artesanía

