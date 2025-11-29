Marché de Noël artisanal Sainte-Lheurine
Marché de Noël artisanal Sainte-Lheurine samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël artisanal
salle des fêtes Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Marché artisanal de Noël
salle des fêtes Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 12 26
English :
Christmas craft market
German :
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino dell’artigianato natalizio
Espanol :
Mercado navideño de artesanía
L’événement Marché de Noël artisanal Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2025-09-26 par Offices de Tourisme de Jonzac