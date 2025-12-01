Marché de Noël artisanal Salle multisports Sainte-Marguerite

Marché de Noël artisanal

Salle multisports Place de la Mairie Sainte-Marguerite Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’association Joie de Lire organise son traditionnel marché de Noël avec des artisans toujours plus nombreux ! L’objectif ? Devenir le plus grand marché de Noël des Vosges ! Tombola, buvette et petite restauration au profit des écoles de Sainte-Marguerite.Tout public

Salle multisports Place de la Mairie Sainte-Marguerite 88100 Vosges Grand Est joiedelire@hotmail.fr

English :

The Joie de Lire association organizes its traditional Christmas market with an ever-growing number of artisans! The aim? To become the biggest Christmas market in the Vosges! Tombola, refreshments and snacks to benefit Sainte-Marguerite schools.

German :

Der Verein Joie de Lire organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt mit immer mehr Kunsthandwerkern! Was ist das Ziel? Der größte Weihnachtsmarkt der Vogesen zu werden! Tombola, Getränkestand und kleine Speisen zugunsten der Schulen von Sainte-Marguerite.

Italiano :

L’associazione Joie de Lire organizza il suo tradizionale mercatino di Natale con un numero crescente di artigiani! L’obiettivo? Diventare il più grande mercatino di Natale dei Vosgi! Tombola, rinfreschi e spuntini a favore delle scuole Sainte-Marguerite.

Espanol :

La asociación Joie de Lire organiza su tradicional mercado navideño con un número creciente de artesanos ¿El objetivo? Convertirse en el mayor mercado navideño de los Vosgos Tómbola, refrescos y aperitivos a beneficio de las escuelas de Sainte-Marguerite.

L’événement Marché de Noël artisanal Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2025-11-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES