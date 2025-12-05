Marché de Noël artisanal Toul

Marché de Noël artisanal

Place des Trois Évêchés Toul Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

2025-12-05 2025-12-22 2025-12-24

Vivez la magie de Noël à Toul ! Entre artisanat, gastronomie et animations familiales, le marché de Noël se déploie en plusieurs espaces, tous unis par la même féerie.

Au cœur des festivités de Noël, la place des Trois Évêchés se transforme en un lieu plein de charme dédié à la création locale. Le marché artisanal met à l’honneur le savoir-faire des artisans du Toulois, qui présentent avec passion leurs réalisations originales et authentiques.

Objets décoratifs, bijoux, céramiques, gourmandises ou créations en bois… chaque stand regorge d’idées cadeaux uniques, façonnées avec soin et créativité. C’est l’endroit idéal pour dénicher un présent plein de caractère tout en soutenant l’artisanat local.

Une balade pleine de découvertes, d’échanges et de sourires, au cœur d’une ambiance conviviale et féérique qui annonce la magie de Noël à Toul.Tout public

Place des Trois Évêchés Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Experience the magic of Christmas in Toul! From crafts and gastronomy to family events, the Christmas market unfolds in several areas, all united by the same enchantment.

At the heart of the Christmas festivities, the Place des Trois Évêchés is transformed into a charming venue dedicated to local creativity. The craft market showcases the expertise of Toulois artisans, who passionately present their original and authentic creations.

Decorative objects, jewelry, ceramics, delicacies or wood creations? each stand is brimming with unique gift ideas, crafted with care and creativity. It’s the ideal place to unearth a present full of character, while supporting local craftsmanship.

A stroll full of discoveries, exchanges and smiles, in the heart of a friendly and magical atmosphere that heralds the magic of Christmas in Toul.

