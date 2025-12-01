MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL

Val-du-Faby Aude

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Organisé par l’Association Facette, sous la batteuse de 10h à 18h.

Producteurs, artisans et créateurs seront au rendez-vous.

Animations restauration et buvette sur place.

Val-du-Faby 11260 Aude Occitanie +33 6 50 92 01 85

English :

Organized by Association Facette, under the threshing machine from 10am to 6pm.

Producers, craftsmen and creators will be on hand.

Catering and refreshments on site.

