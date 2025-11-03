Marché de Noël Artisanat et bien-être Salle polyvalente de la Mutualité Vichy
Marché de Noël Artisanat et bien-être Salle polyvalente de la Mutualité Vichy lundi 3 novembre 2025.
Marché de Noël Artisanat et bien-être
Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03 09:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-03
Marché de Noël samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 de 9 à 19 heures
Salle polyvalente de la Mutualité de Vichy
Artisanat et bien être, animations et surprises pour les enfants, buvette
organisé par le Comité de quartier Champ Capelet
.
Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com
English :
Christmas Market Saturday 29 and Sunday 30 November 2025 9 am to 7 pm
Salle polyvalente de la Mutualité de Vichy
Crafts and wellness, entertainment and surprises for children, refreshment stand
organized by the Comité de quartier Champ Capelet
German :
Weihnachtsmarkt Samstag, 29. und Sonntag, 30. November 2025 von 9 bis 19 Uhr
Mehrzweckhalle der Mutualité in Vichy
Kunsthandwerk und Wellness, Animationen und Überraschungen für Kinder, Getränkestand
organisiert vom Stadtteilausschuss Champ Capelet
Italiano :
Mercatino di Natale sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 dalle 9.00 alle 19.00
Salone polivalente della Mutualità di Vichy
Artigianato e benessere, animazione e sorprese per i bambini, punto di ristoro
organizzato dal Comitato di quartiere Champ Capelet
Espanol :
Mercado de Navidad Sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025 de 9.00 a 19.00 horas
Sala polivalente de la Mutualidad de Vichy
Artesanía y bienestar, animaciones y sorpresas para los niños, puesto de refrescos
organizado por el Comité de quartier Champ Capelet
L’événement Marché de Noël Artisanat et bien-être Vichy a été mis à jour le 2025-10-23 par Vichy Destinations