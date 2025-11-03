Marché de Noël Artisanat et bien-être Salle polyvalente de la Mutualité Vichy

Marché de Noël Artisanat et bien-être

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Début : 2025-11-03 09:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-03

Marché de Noël samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 de 9 à 19 heures

Salle polyvalente de la Mutualité de Vichy

Artisanat et bien être, animations et surprises pour les enfants, buvette

organisé par le Comité de quartier Champ Capelet

.

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com

English :

Christmas Market Saturday 29 and Sunday 30 November 2025 9 am to 7 pm

Salle polyvalente de la Mutualité de Vichy

Crafts and wellness, entertainment and surprises for children, refreshment stand

organized by the Comité de quartier Champ Capelet

German :

Weihnachtsmarkt Samstag, 29. und Sonntag, 30. November 2025 von 9 bis 19 Uhr

Mehrzweckhalle der Mutualité in Vichy

Kunsthandwerk und Wellness, Animationen und Überraschungen für Kinder, Getränkestand

organisiert vom Stadtteilausschuss Champ Capelet

Italiano :

Mercatino di Natale sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 dalle 9.00 alle 19.00

Salone polivalente della Mutualità di Vichy

Artigianato e benessere, animazione e sorprese per i bambini, punto di ristoro

organizzato dal Comitato di quartiere Champ Capelet

Espanol :

Mercado de Navidad Sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025 de 9.00 a 19.00 horas

Sala polivalente de la Mutualidad de Vichy

Artesanía y bienestar, animaciones y sorpresas para los niños, puesto de refrescos

organizado por el Comité de quartier Champ Capelet

