Marché de Noël – Artisanat seniors EHPAD Haute-Mitrie Nantes
Marché de Noël – Artisanat seniors EHPAD Haute-Mitrie Nantes vendredi 12 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 11:00 – 17:00
Gratuit : non Gratuit, entrée libre Gratuit, entrée libre Tout public, Senior
Venez découvrir et soutenir les magnifiques créations réalisées par les résidents : confitures maison, décorations de Noël, objets artisanaux… Vous pourrez également déguster de délicieux gâteaux faits maison et savourer un bon vin chaud dans une ambiance conviviale et festive.En collaboration avec le foyer ADAPEI
EHPAD Haute-Mitrie Nantes 44300
02 40 52 27 92