Marché de Noël – Artisanat seniors EHPAD Haute-Mitrie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 11:00 – 17:00

Gratuit : non Gratuit, entrée libre Gratuit, entrée libre Tout public, Senior

Venez découvrir et soutenir les magnifiques créations réalisées par les résidents : confitures maison, décorations de Noël, objets artisanaux… Vous pourrez également déguster de délicieux gâteaux faits maison et savourer un bon vin chaud dans une ambiance conviviale et festive.En collaboration avec le foyer ADAPEI

EHPAD Haute-Mitrie Nantes 44300

02 40 52 27 92