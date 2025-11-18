Marché de Noël – Artisanat seniors EHPAD Haute-Mitrie Nantes

Marché de Noël – Artisanat seniors Vendredi 12 décembre, 11h00 EHPAD Haute-Mitrie Loire-Atlantique

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T11:00:00 – 2025-12-12T17:00:00

Fin : 2025-12-12T11:00:00 – 2025-12-12T17:00:00

Venez découvrir et soutenir les magnifiques créations réalisées par les résidents : confitures maison, décorations de Noël, objets artisanaux… Vous pourrez également déguster de délicieux gâteaux faits maison et savourer un bon vin chaud dans une ambiance conviviale et festive.

En collaboration avec le foyer ADAPEI

EHPAD Haute-Mitrie 13 rue de la Haute-Mitrie Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

@Ville de Nantes