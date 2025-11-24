Marché de noël Artisan’Halles Place Roger Ducos Dax

Marché de noël Artisan’Halles

Place Roger Ducos Halles Dax Landes

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-24

2025-12-19

Créatrices et créateurs présentent bijoux, kokedamas, plantes, céramiques, bois flottés, fleurs séchées, maroquinerie, savons, bougies… .

Place Roger Ducos Halles Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

