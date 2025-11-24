Marché de noël Artisan’Halles Place Roger Ducos Dax

Marché de noël Artisan'Halles

Marché de noël Artisan’Halles Place Roger Ducos Dax vendredi 19 décembre 2025.

Marché de noël Artisan’Halles

Place Roger Ducos Halles Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-24

Date(s) :
2025-12-19

Créatrices et créateurs présentent bijoux, kokedamas, plantes, céramiques, bois flottés, fleurs séchées, maroquinerie, savons, bougies…   .

Place Roger Ducos Halles Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

English : Marché de noël Artisan’Halles

German : Marché de noël Artisan’Halles

Italiano :

Espanol : Marché de noël Artisan’Halles

L’événement Marché de noël Artisan’Halles Dax a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Grand Dax