Marché de noël Artisan’Halles Place Roger Ducos Dax
Marché de noël Artisan’Halles Place Roger Ducos Dax vendredi 19 décembre 2025.
Marché de noël Artisan’Halles
Place Roger Ducos Halles Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-19
Créatrices et créateurs présentent bijoux, kokedamas, plantes, céramiques, bois flottés, fleurs séchées, maroquinerie, savons, bougies… .
Place Roger Ducos Halles Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Marché de noël Artisan’Halles
German : Marché de noël Artisan’Halles
Italiano :
Espanol : Marché de noël Artisan’Halles
L’événement Marché de noël Artisan’Halles Dax a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Grand Dax