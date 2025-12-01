Marché de Noël artisans créateurs locaux Bigouden Makers Pont-l’Abbé
Marché de Noël artisans créateurs locaux Bigouden Makers Pont-l’Abbé samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël artisans créateurs locaux
Bigouden Makers 24 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Venez découvrir 18 artisans créateurs locaux toute la journée pour faire de belles découverte! .
Bigouden Makers 24 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 58 57 70
English : Marché de Noël artisans créateurs locaux
L’événement Marché de Noël artisans créateurs locaux Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Destination Pays Bigouden