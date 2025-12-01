MARCHÉ DE NOËL ARTISANS ET CRÉATEURS

Carcassonne Aude

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Le Marché de Noël, le samedi 13 décembre sur la rue du Pont Vieux, entre le centre-ville et la Cité Médiévale de Carcassonne.

Il proposera de nombreux stands d’artisans-créateurs et de producteurs locaux, ainsi qu’une vente de crêpes toute la journée et de vin chaud pour une ambiance gourmande et chaleureuse.

Le Père Noël sera présent du matin au soir, avec des séances photos gratuites de 11h à 12h et de 16h à 17h.

English :

The Christmas Market, on Saturday December 13 on the Rue du Pont Vieux, between the town center and the Cité Médiévale in Carcassonne.

The market will feature numerous stalls selling local crafts and products, as well as crepes for sale all day long, and mulled wine for a warm, gourmet atmosphere.

Santa Claus will be present from morning to night, with free photo sessions from 11am to 12pm and from 4pm to 5pm.

