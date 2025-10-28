Marché de Noël artistique au BAM Bâtiment à Modeler (B.A.M) Rennes 13 et 14 décembre Ille-et-Vilaine

Aminti et Maksim’Art vous invitent au Marché de Noël artistique du BAM les 13 &14 décembre!

Pour les fêtes de fin d’années, Aminti et Maksim’Art vous invitent au marché de Noël artistique annuel du BAM!

Au programme:

– Scène ouverte

– Buvette et restauration

– Stands d’artisans et créateurs!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00

https://aminti.fr/index.php/2025/10/28/marche-de-noel-artistique/

Bâtiment à Modeler (B.A.M) 2 rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine