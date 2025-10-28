Marché de Noël artistique au BAM Bâtiment à Modeler (B.A.M) Rennes
Marché de Noël artistique au BAM Bâtiment à Modeler (B.A.M) Rennes samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël artistique au BAM Bâtiment à Modeler (B.A.M) Rennes 13 et 14 décembre Ille-et-Vilaine
Aminti et Maksim’Art vous invitent au Marché de Noël artistique du BAM les 13 &14 décembre!
Pour les fêtes de fin d’années, Aminti et Maksim’Art vous invitent au marché de Noël artistique annuel du BAM!
Au programme:
– Scène ouverte
– Buvette et restauration
– Stands d’artisans et créateurs!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-13T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00
Bâtiment à Modeler (B.A.M) 2 rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine