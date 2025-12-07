Marché de Noel artistique Feuille blanche café noi Paris

Découvrez des créations d’artiste et artisanales uniques des artistes du lieu (expo entre septembre et novembre), parfaites pour dénicher le cadeau idéal pour les fêtes. Peintures, foulard, carnet, scrapbooking, linogravure, reproductions a petits prix, thé, passisseries… il y en a pour tous les goûts !

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, savourer un chocolat chaud et vous plonger dans la magie des fêtes. Ne manquez pas cet événement exceptionnel !

Bienvenue au Marché de Noël artistique ! Rejoignez-nous à Feuille Blanche, Café Noir, les 3 dimanches de décembre (7,14 et 21) entre 10h et 17h pour une journée festive placée sous le signe de l’art et de la créativité.

Du dimanche 07 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

dimanche

de 10h00 à 17h01

gratuit Tout public.

Feuille blanche café noi 102, rue Truffaut 75017 Paris

https://feuilleblanchecafenoir.com/event/marche-de-noel-artistique/ +33760847892