Marché de Noël

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Faites vos emplettes et trouver un cadeau de Noël original de dernière minute. 30 artisans créateurs (bijoux, créations bois, produits du terroir et autres idées cadeaux).

Pour les enfants, une mini-ferme en accès libre et des ateliers maquillages.

Fête foraine, place de la Mairie.

La fanfare Bourbon Street Band déambulera dans les allées du marché en jouant du jazz de la Nouvelle-Orléans.

15h à 18h Photo avec le Père Noël. .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Artix a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Coeur de Béarn