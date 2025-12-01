Marché de Noël Arts et Saveurs du Florival Lautenbachzell

Marché de Noël Arts et Saveurs du Florival

47 Grand Rue Lautenbachzell Haut-Rhin

Vendredi 2025-12-19 17:00:00

2025-12-19 21:00:00

2025-12-19 2025-12-20

Amis locaux et visiteurs enchantés, plongez dans la magie de Noël lors du Marché de Noël Arts et Saveurs du Florival de Lautenbach-Zell le vendredi 19 et samedi 20 décembre de 17h00 à 21h00 , au sein du Restaurant À La Truite ! 25 exposants artisanat, souffleur de verre, herboriste et gastronomie local (saumon, foie gras…).

Que vous soyez en famille, entre amis, ou simplement en quête de l’esprit de Noël, rejoignez-nous pour une expérience intimiste et conviviale.

Ne manquez pas la visite du Père Noël à partir de 18h00 et nos chorales de Noëll !!!

47 Grand Rue Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 05 17 valerie.studer@orange.fr

English :

25 exhibitors: local gastronomic products (salmon, foie gras) and fine crafts (glassblowers…). Snack bar and restaurant available. Visit from Santa Claus from 6:00 pm and Christmas carol singers!

German :

25 Aussteller: lokale gastronomische Produkte (Lachs, Stopfleber) und schönes Kunsthandwerk (Glasbläser…). Kleine Snacks und ein Restaurant stehen zur Verfügung. Besuch des Weihnachtsmanns ab 18.00 Uhr und Weihnachtslieder!

Italiano :

25 espositori: prodotti gastronomici locali (salmone, foie gras) e artigianato di qualità (soffiatori di vetro, ecc.). Snack bar e ristorante a disposizione. Visita di Babbo Natale dalle 18.00 e canti natalizi!

Espanol :

25 expositores: productos gastronómicos locales (salmón, foie gras) y artesanía fina (sopladores de vidrio, etc.). Cafetería y restaurante. Visita de Papá Noel a partir de las 18.00 h y cantantes de villancicos

