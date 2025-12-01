Marché de Noël Arts et Saveurs du Florival Lautenbachzell
Marché de Noël Arts et Saveurs du Florival Lautenbachzell vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël Arts et Saveurs du Florival
47 Grand Rue Lautenbachzell Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19 2025-12-20
25 exposants: produits gastronomiques locaux (saumon, foie gras) et bel artisanat (souffleur de verre…). Petite restauration et salle du restaurant à disposition. Visite du Père Noël à partir de 18h00 et chorales de Noel !
Amis locaux et visiteurs enchantés, plongez dans la magie de Noël lors du Marché de Noël Arts et Saveurs du Florival de Lautenbach-Zell le vendredi 19 et samedi 20 décembre de 17h00 à 21h00 , au sein du Restaurant À La Truite ! 25 exposants artisanat, souffleur de verre, herboriste et gastronomie local (saumon, foie gras…).
Que vous soyez en famille, entre amis, ou simplement en quête de l’esprit de Noël, rejoignez-nous pour une expérience intimiste et conviviale.
Ne manquez pas la visite du Père Noël à partir de 18h00 et nos chorales de Noëll !!! 0 .
47 Grand Rue Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 05 17 valerie.studer@orange.fr
English :
25 exhibitors: local gastronomic products (salmon, foie gras) and fine crafts (glassblowers…). Snack bar and restaurant available. Visit from Santa Claus from 6:00 pm and Christmas carol singers!
German :
25 Aussteller: lokale gastronomische Produkte (Lachs, Stopfleber) und schönes Kunsthandwerk (Glasbläser…). Kleine Snacks und ein Restaurant stehen zur Verfügung. Besuch des Weihnachtsmanns ab 18.00 Uhr und Weihnachtslieder!
Italiano :
25 espositori: prodotti gastronomici locali (salmone, foie gras) e artigianato di qualità (soffiatori di vetro, ecc.). Snack bar e ristorante a disposizione. Visita di Babbo Natale dalle 18.00 e canti natalizi!
Espanol :
25 expositores: productos gastronómicos locales (salmón, foie gras) y artesanía fina (sopladores de vidrio, etc.). Cafetería y restaurante. Visita de Papá Noel a partir de las 18.00 h y cantantes de villancicos
L’événement Marché de Noël Arts et Saveurs du Florival Lautenbachzell a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller