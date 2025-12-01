Marché de Noël Arty Châtillon-Coligny
6 Rue de Cullion Châtillon-Coligny Loiret
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-21 13:00:00
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-27
Marché de Noël arty. Céramique, textile végétal, photographie, collage. Inauguration le 12 décembre à 18h. Entrée libre. .
6 Rue de Cullion Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire
Arty Christmas Market
