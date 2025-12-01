Marché de Noël Arty Châtillon-Coligny

Marché de Noël Arty

Marché de Noël arty. Céramique, textile végétal, photographie, collage. Inauguration le 12 décembre à 18h. Entrée libre. .

6 Rue de Cullion Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire grenier.asel.chatillon45@gmail.com

Arty Christmas Market

