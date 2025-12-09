Marché de Noël Arudy

Marché de Noël

La Ville d’Arudy s’anime pour une journée festive et conviviale. Les commerçants d’Arudy accueilleront le public sur leurs stands, proposant de nombreuses idées cadeaux et saveurs locales à déguster.

À partir 11 h 30, place à la musique avec les chanteurs de PAZABAN, qui offriront un concert chaleureux en plein air.

Sur la place du Foirail, le marché artisanal mettra à l’honneur la créativité et le savoir-faire des exposants décoration, bijoux, miel, et bien d’autres trésors à découvrir. Les plus jeunes pourront s’amuser grâce à un simulateur de Snow, un maxi toboggan et un mur d’escalade. Et bien sûr, le Père Noël fera son entrée tant attendue à partir de 15 h pour le bonheur des petits et des grands. La journée se clôturera en beauté à 18 h avec un feu d’artifice. Buvette et restauration seront assurées sur place pour prolonger ce moment de partage. .

