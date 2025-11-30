Marché de Noël Arzviller
Marché de Noël Arzviller dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Arzviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 12:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Vente de couronnes de l’Avent, décorations de Noël, bredeles, manneles et chants de Noël à 11h. Petites douceurs à retrouver sur place vin chaud, bière de Noël, velouté, bretzels.Tout public
0 .
Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 91 01
English :
Sale of Advent wreaths, Christmas decorations, bredeles, manneles and carols at 11am. On-site treats: mulled wine, Christmas beer, velouté, pretzels.
German :
Verkauf von Adventskränzen, Weihnachtsdekorationen, Bredeles, Manneles und Weihnachtsliedern um 11 Uhr. Kleine Leckereien vor Ort: Glühwein, Weihnachtsbier, Velouté, Brezeln.
Italiano :
Corone d’Avvento, decorazioni natalizie, bredeles, manneles e canti in vendita alle 11.00. Dolci in offerta: vin brulé, birra di Natale, velouté, pretzel.
Espanol :
Coronas de Adviento, adornos navideños, bredeles, manneles y villancicos a la venta a las 11 h. Oferta de dulces: vino caliente, cerveza de Navidad, velouté, pretzels.
L’événement Marché de Noël Arzviller a été mis à jour le 2025-11-21 par OT PAYS DE PHALSBOURG