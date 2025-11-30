Marché de Noël Arzviller

Marché de Noël

Vente de couronnes de l’Avent, décorations de Noël, bredeles, manneles et chants de Noël à 11h. Petites douceurs à retrouver sur place vin chaud, bière de Noël, velouté, bretzels.Tout public

Arzviller 57405 Moselle Grand Est

English :

Sale of Advent wreaths, Christmas decorations, bredeles, manneles and carols at 11am. On-site treats: mulled wine, Christmas beer, velouté, pretzels.

German :

Verkauf von Adventskränzen, Weihnachtsdekorationen, Bredeles, Manneles und Weihnachtsliedern um 11 Uhr. Kleine Leckereien vor Ort: Glühwein, Weihnachtsbier, Velouté, Brezeln.

Italiano :

Corone d’Avvento, decorazioni natalizie, bredeles, manneles e canti in vendita alle 11.00. Dolci in offerta: vin brulé, birra di Natale, velouté, pretzel.

Espanol :

Coronas de Adviento, adornos navideños, bredeles, manneles y villancicos a la venta a las 11 h. Oferta de dulces: vino caliente, cerveza de Navidad, velouté, pretzels.

