Marché de noël Asfeld
Asfeld Ardennes
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Stands de création artisanale, chocolats et vins chaudsBuvette et restauration rapide Tombola 100% gagnante
Asfeld 08190 Ardennes Grand Est association.amacia@gmail.com
English :
Stands for handicrafts, chocolates and mulled wineBooths and fast food 100% winning raffle
German :
Stände mit handgefertigten Kreationen, Schokolade und GlühweinSchänke und Schnellimbiss Tombola 100%ige Gewinner
Italiano :
Bancarelle di artigianato, cioccolatini e vin bruléBar e fast food Lotteria con vincita del 100%
Espanol :
Puestos de artesanía, chocolates y vino calienteBar y comida rápida Rifa 100% ganadora
L’événement Marché de noël Asfeld a été mis à jour le 2025-08-25 par Ardennes Tourisme