Marché de noël Asfeld

Marché de noël Asfeld samedi 13 décembre 2025.

Marché de noël

Asfeld Ardennes

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Stands de création artisanale, chocolats et vins chaudsBuvette et restauration rapide Tombola 100% gagnante

Asfeld 08190 Ardennes Grand Est association.amacia@gmail.com

English :

Stands for handicrafts, chocolates and mulled wineBooths and fast food 100% winning raffle

German :

Stände mit handgefertigten Kreationen, Schokolade und GlühweinSchänke und Schnellimbiss Tombola 100%ige Gewinner

Italiano :

Bancarelle di artigianato, cioccolatini e vin bruléBar e fast food Lotteria con vincita del 100%

Espanol :

Puestos de artesanía, chocolates y vino calienteBar y comida rápida Rifa 100% ganadora

L’événement Marché de noël Asfeld a été mis à jour le 2025-08-25 par Ardennes Tourisme