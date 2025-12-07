Marché de Noël Aspach-Michelbach

Marché de Noël

Place de l’église Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le Père Noël parcourt le village jusqu’au 24 décembre ! Partez à la recherche des indices disséminés sur son chemin et découvrez où il se cache pour préparer Noël.

Cette année encore, le Père Noël sera en vadrouille jusqu’au 24 décembre. Vous êtes invités à suivre ses péripéties aux 4 coins du village. Cherchez les indices ! .

Place de l’église Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 17

English :

Santa Claus is roaming the village until December 24! Search for clues along the way and discover where he is hiding to prepare for Christmas.

German :

Der Weihnachtsmann zieht bis zum 24. Dezember durch das Dorf! Mach dich auf die Suche nach Hinweisen, die auf seinem Weg verteilt sind, und finde heraus, wo er sich versteckt, um sich auf Weihnachten vorzubereiten.

Italiano :

Babbo Natale si aggira per il villaggio fino al 24 dicembre! Cercate gli indizi lungo il percorso e scoprite dove si nasconde per prepararsi al Natale.

Espanol :

Papá Noel estará deambulando por el pueblo hasta el 24 de diciembre Busca pistas por el camino y descubre dónde se esconde para preparar la Navidad.

