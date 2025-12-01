MARCHÉ DE NOËL

Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

La magie de noël s’invite à Aspet !

Venez vivre la magie du Marché de Noël d’Aspet !

De 17h à 22h, profitez d’une soirée féerique avec parade enchantée, distribution de lampions, restauration gourmande et produits locaux.

Un moment chaleureux et lumineux à partager en famille ! .

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 mairie@mairie-aspet31.fr

English :

The magic of Christmas comes to Aspet!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Aspet a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE