MARCHÉ DE NOËL Aspet vendredi 19 décembre 2025.
Aspet Haute-Garonne
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
La magie de noël s’invite à Aspet !
Venez vivre la magie du Marché de Noël d’Aspet !
De 17h à 22h, profitez d’une soirée féerique avec parade enchantée, distribution de lampions, restauration gourmande et produits locaux.
Un moment chaleureux et lumineux à partager en famille ! .
Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 mairie@mairie-aspet31.fr
English :
The magic of Christmas comes to Aspet!
L’événement MARCHÉ DE NOËL Aspet a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE